Top 14: le Bayonnais Tevita Tatafu, pilier d'avenir XXL des Bleus

Dans le sport américain, on parlerait de "prospect", ces athlètes qui n'ont pas encore atteint le plus haut niveau de leur sport mais ont le potentiel pour y parvenir. A l'échelle du rugby, Tevita Tatafu, 22 ans le 13 octobre prochain, est de ceux-là.

"Tevita a franchi un cap la saison dernière, résume son manager à l'Aviron Grégory Patat. Il a toutes les caractéristiques pour le rugby moderne. Il est explosif avec le ballon, il est dominant, il met de l'intensité sur chaque collision, ses adversaires à mal... C'est un point d'ancrage super intéressant pour notre équipe. Et n'oublions pas son jeune âge. Avoir déjà ce potentiel et ce temps de jeu à cet âge, ça augure d'un avenir intéressant".

Pilier gauche à l'origine, il a été fixé à droite par son entraîneur d'alors François Navarron, avant d'exploser à ce poste avec l'équipe première (59 matches disputés, 37 titularisations).

"Tevita, c'est une petit boule de bonheur, s'enthousiasme son équipier Baptiste Heguy. Il est déconneur tout en étant discret. Il a un grand cœur, y compris sur le terrain. Il aime défier tout le monde".

Un temps freiné par son +cardio+ et ses 150 kilos, il repousse aujourd'hui ses limites, comme un certain Uini Atonio, le massif pilier droit des Bleus que Patat a connu à La Rochelle: "On lui cassait les bonbons avec son poids mais quand on l'a lâché avec ça, il était mieux dans sa tête et son rugby. On a pris cette option avec Tevita, tout en le cadrant un minimum".