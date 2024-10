Toumani Camara et Ajay Mitchell prêts à faire briller le basket belge en NBA

Freiné par une blessure en fin de saison, il a joué 70 matches, dont 49 comme titulaire, avec 7,5 points et 4,9 rebonds de moyenne. Apprécié pour ses qualités défensives, Camara a travaillé sur son jeu offensif durant l'intersaison et l'a déjà montré sur la pré-saison avec 15,7 points de moyenne en trois matches.

Camara sort d'une première saison en NBA plutôt réussie sur le plan individuel. Drafté en 52e position par Phoenix, c'est finalement sous le maillot de Portland que le Bruxellois a fait ses débuts. Dans une saison difficile collectivement avec une dernière place de la Conférence Ouest et un bilan de 21 victoires et 61 défaites, Camara en a profité pour se mettre rapidement en évidence.

Pour cette nouvelle saison, Camara ne sera plus le seul Belge en NBA après l'arrivée d'Ajay Mitchell, drafté par New York en 38e position, un record pour un joueur belge, puis transféré dans la foulée à Oklahoma City. Le meneur liégeois a signé un 'two-way contract' avec le Thunder, leader de l'Ouest et demi-finaliste des playoffs en 2023-2024. Cela signifie qu'il pourra jouer à la fois pour le Thunder et son équipe affiliée en G-League, la ligue de développement de la NBA.

Mitchell a aussi eu l'occasion de se montrer lors de la pré-saison avec 12 points de moyenne en trois matches. Des performances qui pourraient l'aider à se faire une place dans la rotation dans une équipe qui fait partie des candidates au titre.