Trois Red Panthers et un Red Lions nommés aux FIH Hockey Stars Awards

La fédération internationale de hockey (FIH) a publié mardi la liste des nommés aux FIH Hockey Stars Awards de l'année 2024. Trois joueuses belges des Red Panthers et un Red Lions figurent parmi les candidats aux différents trophées.

Vanden Borre, 28 ans, a comme concurrentes la Chinoise Gu Bingfeng, les Néerlandaises Yibbi Jansen et Xan de Waard ainsi que l'Allemande Nike Lorenz. La défenseure centrale des Red Panthers, qui évolue au Braxgata, vient d'être sacrée Stick d'Or féminin du championnat belge, au début du mois à Wavre.

Stéphanie Vanden Borre est nommée au titre de joueuse de l'année, Aisling D'Hooghe à celui de gardienne de l'année, Emily White chez les espoirs dames et Arno Van Dessel est lui en lice chez les espoirs messieurs. Les gagnants des Hockey Stars Awards seront connus à l'issue des votes émis par des experts, joueurs ainsi que les supporters et médias.

D'Hooghe, qui a mis fin à a carrière de gardienne en terminant 4e des JO de Paris, est-elle nommée en compagnie de l'Argentine Cristina Cosentino, de l'Allemande Nathalie Kubalski, de la Néerlandaise Anne Veenendaal et de la Chinoise Ye Jiao.

Les votes, réservés à un panel d'experts (comptant pour 40 pc), aux associations nationales représentées par les capitaines et coachs (20 pc), les supporters (20 pc) et les médias (20 pc), sont ouverts jusqu'au 11 octobre. Les meilleurs coachs et arbitres seront eux désignés directement par un jury de spécialistes.