Troisième défaite de suite pour Boston, Denver poursuit sa route

Malgré les absences de Jayson Tatum, Al Horford et Robert Williams III et les deux prolongations joués la veille contre New York, les Celtics ont mené une bonne partie de la rencontre. Les Cavaliers ont été portés par Donovan Mitchell (40 points, 11 rebonds) et Evan Mobley (25 points, 17 rebonds) pour revenir au score puis pour remporter le match en prolongation. Les Celtics se sont appuyés sur Jaylen Brown (32 points, 13 rebonds, 9 assists).

Boston reste deuxième de la conférence Est, derrière Milwaukee (46 victoires, 18 défaites), avec 45 victoires et 21 défaites. Cleveland (41 victoires, 26 défaites) pointe au quatrième rang. Intercalé entre les deux avec 42 victoires et 22 défaites, Philadelphie s'est joué 143-147 d'Indiana au terme d'un match spectaculaire. Joel Embiid (42 points) a été le principal artificier des Sixers. James Harden a marqué 14 points et délivré 20 passes décisives. En face, le compteur de Tyrese Haliburton affiche 40 points et 16 passes.

A l'Ouest, le leader, Denver (46 victoires, 19 défaites) a battu Toronto 118-113. Jamal Murray a mis 24 points. Nikola Jokic a frôlé le triple-double (17 points, 13 rebonds, 9 assists).

Troisième (38 victoires, 26 défaites), Sacramento a renoué avec la victoire en prenant la mesure 123-108 de La Nouvelle-Orléans. Domantas Sabonis s'est offert un triple-double (19 points, 11 rebonds, 11 passes).