Un centre spécialisé dans les sports de combat en construction à la VUB

Les autorités flamandes et bruxelloises ont donné dimanche le coup d'envoi du chantier d'un futur Centre d'expertise des sports de combats sur le campus de la VUB à Bruxelles. Le centre aura des fonctions académiques, avec de la recherche et de l'enseignement, mais il constituera également un lieu d'entraînement pour les Bruxellois pratiquant des sports de combat. Les experts universitaires pourront ainsi suivre l'impact social de telles disciplines sur les jeunes Bruxellois.

Deux salles de sport de combat et une petite tribune vont être aménagées. Un ring de boxe mobile, et d'autres tatamis pour le judo, le karaté et le taekwondo sont aussi prévus. Le Centre, dont la construction va demander un budget de 4 millions d'euros, devrait être opérationnel d'ici l'été 2025.