Un retour "très émouvant" aux Jeux Olympiques pour Barbara Nelen, douze ans plus tard

"Un premier match dans un tournoi est toujours difficile. De plus, la Chine est une équipe forte", a entamé Nelen. "Mais nous avons progressé au cours du match et notre défense s'est particulièrement bien comportée. Au final, nous remportons la victoire et c'est le plus important. Je suis très heureux que nous ayons pris ces trois premiers points."

Le "très beau but" de Charlotte Englebert a permis de sceller le succès belge, alors que la Chine était revenue à égalité dans le dernier quart-temps. Barbara Nelen s'est dite "particulièrement heureuse que nous soyons restés calmes après ce but égalisateur. Dans le passé, c'était parfois différent. Mais le groupe s'est rendu compte que nous pouvions riposter."