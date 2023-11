Un trio de leaders après le premier tour de la finale à Dubai

Les Français Julien Guerrier et Matthieu Pavon ainsi que le Danois Nicolai Höjgaard ont pris le meilleur départ au DP World Tour Championship, la finale du circuit européen de golf (DP World Tour) qui rassemble les 50 premiers de la Race et qui offre 10 millions de dollars de prize-money.

Sur le Earth Course du Jumeirah Golf Estates de Dubaï aux Emirats arabes unis, le trio a rendu une carte de 67, à cinq sous le par, et compte un coup d'avance sur trois autres golfeurs: le Polonais Adrian Meronk, le Suédois Jens Dantrop et le Français Antoine Rozner.

Double vainqueur à Dubaï, le Nord-Irlandais Rory McIlroy, assuré quoi qu'il arrive de terminer en tête de la Race, le classement européen, est 15e après un premier tour en 71 coups. Tenant du titre, l'Espagnol Jon Rahm a remis une carte de 72 qui le fait pointer à la 24e place.