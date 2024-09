Une athlète ougandaise victime d'une tentative d'immolation par son compagnon

Le compagnon kényan de la coureuse de fond, Dickson Ndiema Marangach, s'est introduit dimanche dans sa maison, dans le comté de Trans-Nzoia (ouest), et a attendu qu'elle et ses enfants reviennent de l'église, a indiqué la police.

L'athlète, âgée de 33 ans, et son conjoint ont été hospitalisés pour "de multiples brûlures", selon la police.

Rebecca Cheptegei, d'abord admise à l'hôpital le plus proche comme Dickson Ndiema Marangach, a ensuite été transférée dans un autre établissement, le Moi Teaching and Referral Hospital, et ses parents ont quitté l'Ouganda pour se rendre à son chevet, selon des médias locaux.

Selon des informations de presse, l'athlète avait fait construire sa maison dans la région de Trans-Nzoia pour ses entraînements. Le couple avait "de fréquentes disputes", a indiqué la police.

En 2021, le Kenya avait été choqué par la mort de la coureuse de fond Agnès Tirop, 25 ans, retrouvée poignardée dans sa maison. Son ex-mari, Emmanuel Ibrahim Rotich, a été jugé pour son meurtre en 2023; il avait nié les accusations.