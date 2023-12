Valentine Dumont se qualifie sans forcer pour les demi-finales du 200 mètres nage libre

Camille Henveaux, Lotte Vanhauwaert et Zinke Delcommune ont quant à elle été éliminées au stade des séries, terminant respectivement avec les 22e, 23e et 24e chrono. Henveaux (17 ans) a établi un nouveau record personnel en 1:58.80 contre 1:59.09 auparavant, mais a échoué à plus d'une seconde du dernier temps qualificatif de la Danoise Signe Bro en 1:57.72.

Vanhauwaert (19 ans) a nagé en 1:58.95, bien en-deça de son record personnel en 1:57.56, et Delcommune (18 ans) en 1:58.99 a flirté avec sa meilleure performance de 1:58.62. Le meilleur temps des séries a été signé par la Britannique Freya Anderson en 1:53.72.