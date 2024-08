Vanderelst espère une demi-finale comme à Tokyo : "Le niveau est beaucoup plus élevé"

Mardi, peu après 10h, Elise Vanderelst ouvrira la compétition pour Team Belgium au Stade de France avec sa série du 1.500 m. L'Hennuyère avait atteint les demi-finales aux Jeux de Tokyo il y a trois ans et espère faire aussi bien cette fois-ci. Mais cela ne sera pas une mince affaire, a-t-elle prévenu, car le niveau de la concurrence a énormément augmenté.

La coureuse de 26 ans se présente dans la meilleure forme possible. "J'ai eu une bonne préparation, sans aucun problème physique. La semaine dernière, j'ai encore fait un test satisfaisant sur 800 mètres, avec un bon chrono. Je suis en pleine forme, mais mes concurrentes le seront sans doute aussi."

"Après le Japon, j'étais un peu déçue de ne pas avoir atteint la finale. Mais si j'arrive maintenant en demi-finales, ce sera une réussite. Le niveau est beaucoup plus élevé qu'à Tokyo. Il sera beaucoup plus difficile de passer", a expliqué Vanderelst.

Vanderelst a dû attendre longtemps avant de recevoir le feu vert définitif pour participer aux Jeux. Cela n'a été confirmé que début juillet via le classement mondial. "C'est peut-être un petit désavantage d'avoir dû attendre si longtemps pour être certaine de ma qualification", a-t-elle ajouté.

"Mais cela peut aussi être un avantage par rapport aux athlètes qui sont qualifiées depuis l'année dernière et qui ont eu peu de références cette saison. Cela dépend donc de la façon dont on voit les choses."

Vanderelst dit espérer une "course rapide, avec un bon chrono en prime". "Ce serait vraiment dommage de sortir dès les séries avec un mauvais chrono. Chez les hommes, on voit surtout des courses tactiques où le rythme est moins élevé. Peut-être est-ce un avant-goût de ce que nous pourrions attendre chez nous. Mais je serai prête pour tout type de course", assure-t-elle.