VanVleet rejoint Houston; Irving, Draymond Green et Haliburton ne bougent pas

Kyrie Irving, 31 ans, a finalement décidé de rester à Dallas. Le contrat de 3 ans et 126 millions de dollars ont convaincu le meneur. Autre All-star qui pouvait changer de maillot, l'intérieur Draymond Green, 33 ans, a accepté de prolonger à Golden State. Il gagnera 100 millions de dollars au cours des quatre prochaines saisons. L'ailier Khris Middleton, 31 ans, a aussi choisi de renouveler son bail. Il repart pour trois ans avec Milwaukee contre 102 millions de dollars. Portland a dû offrir 160 millions de dollars pour conserver ces cinq prochaines saisons l'ailier Jerami Grant.

C'est le cas du meneur des Toronto Raptors, Fred VanVleet. Il a accepté un contrat de trois ans avec Houston qui lui rapporteront 130 millions de dollars. Toronto a déjà trouvé son remplaçant en signant l'Allemand Denis Schroder, qui arrive des Los Angeles Lakers, pour deux ans et 26 millions de dollars.

Champion cette année avec les Denver Nuggets et cité dans de nombreuses équipes, l'arrière Bruce Brown a choisi de rejoindre Indiana (2 ans à 45 millions de dollars). La vedette des Pacers, Tyrese Haliburton a lui prolongé de cinq ans pour le maximum possible de 260 millions de dollars.

La révélation de Memphis Desmond Bane a resigné pour 5 ans et 207 millions de dollars et Cameron Johnson restera à Brooklyn 4 ans de plus (108 millions de dollars).

Les Lakers ont attiré l'arrière de Miami Gabe Vincent (3 ans à 33 millions de dollars) mais aussi les ailiers Taurean Prince (1 an), qui débarque de Minnesota, et Cam Reddish (2 ans), qui n'a pas convaincu à Portland.