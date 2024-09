Volley: Andrea Giani reconduit à la tête des Bleus, doubles champions olympiques

Natalia KOLESNIKOVA

Andrea Gianni, le sélectionneur italien de l'équipe de France masculine de volley-ball, double championne olympique en titre, a été reconduit dans ses fonctions pour préparer les prochaines échéances jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028, a annoncé vendredi la fédération.

"Au regard de la dynamique engagée, et des défis à relever pour cette prochaine olympiade (championnats du monde 2025 et 2027, championnat d’Europe 2026 et Jeux olympiques de Los Angeles 2028), la fédération est heureuse de renouveler sa confiance au sélectionneur des Bleus", écrit la FFVB dans un communiqué.