Volley: les Bleus piochent mais réussissent leur entrée

Antonin THUILLIER La copie n'a pas été parfaite, mais l'essentiel a été assuré: les volleyeurs français ont entamé par une victoire la défense de leur titre olympique, en battant la Serbie au tie-break, 3 sets à 2, dimanche à l'Arena Paris Sud. Les Bleus, déterminants au contre (17 contre 12) et qui ont pu notamment s'appuyer sur le duo Trevor Clévenot/Jean Patry auteurs de 23 et 22 points, l'ont emporté 23-25, 25-17, 25-17, 21-25, 15-6, dans une chaude et festive ambiance conforme à leurs espérances (12.000 spectateurs), trois ans après leur triomphe assourdissant de silence à Tokyo, mis sous cloche par le Covid.

La logique du statut comme celle relative à la forme du moment a été respectée. Mais ce ne fut pas simple, avec une entame piano et un trou d'air évitable au 4e set. Néanmoins, les tout frais vainqueurs de la dernière Ligue des nations entrouvrent un peu déjà la porte des quarts de finale. Il s'agissait pour la France d'éviter l'écueil d'un faux pas d'entrée de compétition, comme ça leur était arrivé en 2021, sans dommage, grâce à une formule à deux groupes de six équipes dont il étaient tout de même sortis qualifiés, malgré deux défaites lors de leurs trois premiers matches, avant d'ensuite décrocher l'or. À Paris, le droit à l'erreur est bien plus limité, avec un système à trois groupes de quatre. Aussi, les Bleus se sont-ils épargnés une migraine inutile.

"Ça a été dur de se mettre un peu dans le rythme, les repères dans la salle sont très, très, très compliqués, à cause de la hauteur du plafond. On ne s'y est entraîné qu'une fois", a expliqué Earvin Ngapeth. Andrej ISAKOVIC Pour Antoine Brizard, les Bleus étaient "clairement crispés". "Au fur et à mesure, on a réussi à retrouver un peu notre jeu et justement à faire basculer de notre côté ce qui nous mettait un peu sous tension au début - l'atmosphère, l'enjeu peut-être - à utiliser ce public, cette énergie en plus", a déclaré de son côté Patry. - Spécialistes du tie-break - Ngapeth a illustré ces difficultés initiales, avec un 0/9 dans ce premier set perdu, subissant quatre contres du mur d'en-face qui semblait lire à livre ouvert toutes ses intentions. La star des Bleus a fini sur un 10/32, bien loin de ses moyennes habituelles.