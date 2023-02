Volley : Roulers vise un 15e trophée chez les messieurs, Asterix Beveren une 17e Coupe

Roulers va tenter dimanche de décrocher une 15e Coupe de Belgique chez les messieurs et Asterix Avo Beveren un 17e trophée chez les dames lors des finales traditionnellement programmées au Sportpaleis d'Anvers.

A 14h15, un derby flandrien rythmera la finale chez les messieurs. Roulers affronte Menin pour tenter d'aller chercher un 15 succès dans cette épreuve, ce qui serait un record.

Toujours invaincu en championnat, Roulers part favori des débats et voudra se retrouver seul au nombre de succès en Coupe. Il en compte 14 tout comme Maaseik que les Roulariens ont d'ailleurs éliminés en demi-finales. Dans les rangs des champions de Belgique, Matthijs Verhanneman pourrait soulever un 8e trophée en 10 finales.

Si Roulers va disputer sa 20e finale, Menin en sera à sa deuxième tentative, après une première chance envolée en 2007 contre Maaseik. L'an dernier, c'est Gand qui l'avait emporté en finale contre Alost.

Chez les dames, à partir de 17h30, Asterix Avo Beveren tentera de confirmer son statut de favori en allant chercher un 4e trophée après ses succès de 2017, 2018 et 2022, auquel il faut ajouter les 13 Coupes conquises avant la fusion alors que le club flandrien évoluait encore sous le nom de Kieldrecht. Le champion de Belgique et vainqueur de la Super Coupe de Belgique (contre Oudegem), Gand, son adversaire, espère lui barrer la route et faire aussi bien en 2009 lors de sa seule victoire en finale de Coupe contre Asterix Kieldrecht précisément.