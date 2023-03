Watrin et Doom ont fait le plein de confiance en vue des demies

Doom a terminé deuxième de sa série (46.26, le même temps que l'Espagnol Inaki Canal, vainqueur) et s'est hissé en demies avec le quatrième temps total. Watrin a gagné sa série (46.41) avec le sixième temps des engagés.

"Je vois cette qualification comme une confirmation que ma condition est bonne actuellement", a déclaré Doom, 25 ans. "Je suis heureux du déroulement de la course. J'ai pu bien contrôler la course et je n'ai pas dû vraiment pousser à la fin pour terminer dans les deux premiers. Je passe enfin un tour en indoor, ce n'est que du positif."

Les demi-finales se disputeront plus tard dans la journée (17h35 heure belge). "Ce n'est pas facile de courir deux courses en un jour, mais c'est ainsi. Je veux à présent surtout bien me reposer et récupérer. Avant la course, je sentais un peu de stress, mais c'était sous contrôle. J'ai désormais l'expérience nécessaire pour y faire face."

Watrin était également heureux de sa course. "J'ai tout gardé sous contrôle et j'ai pu terminer tranquillement. Cela m'a un peu surpris car je m'attendais à plus de résistance de mes concurrents. Je courais contre quelques gars avec beaucoup d'expérience au plus haut niveau. Mais tout s'est déroulé comme je le souhaitais et après 250 mètres j'ai senti que les jambes tournaient bien. Plus tard, il y aura les demi-finales. Je les aborde avec confiance."