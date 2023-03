XV de France: Cros et Falatea en pole, Jalibert forfait

Le troisième ligne François Cros et le pilier droit Sipili Falatea semblent bien partis pour débuter la rencontre du XV de France en Angleterre, samedi, à l'occasion de la 4e journée du Tournoi des six nations.

En revanche, l'ouvreur de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert (23 ans, 23 sélections), touché à la cheville gauche lors de la séance de mercredi, est forfait pour le déplacement à Londres.

Cros (28 ans, 18 sélections) et Falatea (25 ans, 10 sél.) viennent respectivement remplacer Anthony Jelonch, blessé, et Mohamed Haouas, suspendu pour un coup de tête lors d'un déblayage au cours du match gagné contre l'Écosse (32-31) il y a quinze jours.

Le Toulousain n'avait plus été titulaire depuis le Tournoi des six nations 2022 et un succès 25-13 le 19 mars contre... l'Angleterre.