XV de France: les Bleus en version Camping Paradis à Capbreton

Comme dans "les Flots Bleus" du film Camping, on ne sait pas si Matthieu Jalibert et Cameron Woki ont déjà croisé un Patrick déambulant en slip de bain et en marcel, si un Jacky a convié Antoine Dupont et Romain Ntamack à l'apéro dès 17 heures pétantes.

Rugby, famille, pétanque et changement de couches... le quotidien des joueurs du XV de France, qui poursuivent à Capbreton leur montée en puissance vers la Coupe du monde, a pris une tournure insolite depuis dimanche et leur retour de Murrayfield.

Généralement habitués aux espaces confinés ou privatisés pour leur repos et leur quiétude, loin des regards en tout cas, Fabien Galthié et ses hommes ont opté cette année pour le camping ouvert et donc propice aux échanges avec d'autres vacanciers au fait ou non du rugby.

"C'est un nouveau cadre, un nouveau contexte que le XV de France n'a jamais connu. C'est aussi une expérience", résume le 2e ligne Bastien Chalureau "totalement fondu" avec les autres occupants des lieux.

"Hormis au niveau du restaurant où il y a une petite coupure, il n'y pas de dissociation, on discute avec eux, on peut faire une partie de ping-pong... Le contact avec les supporters, c'est l'âme du rugby, c'est la convivialité, le partage, poursuit le Montpelliérain. On doit montrer l'exemple et partager ça avec le public".