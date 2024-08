Yente Van Doren 11e après le premier tour du Gelpenberg Open aux Pays-Bas

Lars Buijs et Kristof Ulenaers sont restés dans le par (71) et pointent au 23e rang. Arnaud Galland et James Meyer de Beco sont eux 81es avec un premier tour bouclé en 74 coups (+3). Jean De Wouters et Maxime Palenik ont eu besoin d'un coup de plus (75) pour se positionner au 97e rang. Tanguy Marionex a affiché un score de 78 (+7). Il est 126e.

Un quatuor se partage la tête du classement après le premier tour, les Allemands Julius Kreutzer, Nils Dobrunz et Martin Obtmeier, ainsi que le Français Clément Heurtin ont bouclé leur premier parcours en 67 coups, à quatre sous le par.