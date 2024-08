Ylio Philtjens manque la finale du saut à la perche, Zoë Laureys en demie du 400 m haies

Zoë Laureys s'est qualifiée pour les demi-finales du 400m haies. Il lui fallait terminer dans le top 3 de sa série (ou réussir un des six aurres meilleurs chronos). Elle a pris la 3e place de la première course en 58.99, le 11e chrono des concurrentes. Les demi-finales se courront vendredi.

Jeudi, Dai Keïta va aborder le décathlon dans la capitale péruvienne. Steffi De Saegher et Noor Koekelkoren seront en lice sur 100 m haies et Némo Rase et Zeno Van Neygen sur 110 m haies. Merel Maes sera, elle, engagée dans les qualifications du saut en hauteur. Simon Jeukenne disputera la finale du 3000 mètres.