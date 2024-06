Brabec et Al Rajhi remportent le Desafio Ruta 40

Ricky Brabec (Honda) pour les motos et Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) pour les autos ont remporté vendredi soir le Desafio Ruta 40, l'avant-dernière manche du Championnat du monde de rallye-raid organisé en Argentine.

La douzième édition de ce rallye-raid a connu une fin particulièrement passionnante. Al Rajhi a remporté la dernière étape vendredi et n'a pas cédé à la pression mise par Nasser Al-Attiyah, qui a fini à 40 secondes. Pour Al Rajhi, au volant de la voiture de l'équipe belge Overdrive Racing, il s'agit de sa première victoire en Argentine. Au classement du championnat du monde, il se rapproche de Nasser Al-Attiyah, qui abordera la dernière course au Maroc avec 25 points d'avance.

En moto, Honda a été au-dessus toute la semaine. Cette domination est clairement visible avec le trio de tête du classement final, entièrement coloré de rouge. Tosha Schareina a remporté la dernière étape, mais il lui a manqué 15 secondes pour emporter la victoire finale qui est revenue à son coéquipier Ricky Brabec. Adrien Van Beveren est le troisième pilote Honda à monter sur le podium. Ross Branch, leader du championnat du monde, a terminé cinquième. Au classement du championnat du monde, Branch est en tête avec 72 points. C'est 9 de plus que Brabec et 16 de plus que Van Beveren.