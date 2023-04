54,5 kilomètres en 29 secteurs pavés pour le 120e Paris-Roubaix

Les pavés de l'Enfer du Nord étaient relativement secs, mardi matin, lors de la traditionnelle reconnaissance des secteurs mise sur pied par les organisateurs d'ASO. La plupart des secteurs étaient poussiéreux avec, encore, quelques passages rendus humides par les récentes intempéries. Peu de changement ont été annoncés au niveau du parcours. L'entrée dans l'Enfer du Nord se fera, c'est la tradition, à Troisville, avec un premier secteur long de 2,2 kilomètres. Les secteurs "historiques" de la Trouée d'Arenberg, de Mons-en-Pélève et du Carrefour de l'Arbre resteront les points chauds de la course. Cette édition marquera le retour du secteur d'Haspres, un "pavé" commençant en faux-plat montant de 1.700 mètres qui était absent du parcours depuis 2004.

"Nous vivons un bon moment dans le cyclisme avec des champions qui sont engagés tous les week-ends et cela donne des courses très intenses et de très haut niveau et il est évident que nous avons envie que Paris-Roubaix se déroule bien dans cette optique", a explique Thierry Gouvenou (ASO). "Paris-Roubaix fait partie des Monuments du cyclisme et ils ne sont pas faciles à dompter. Le duel Van Aert-Van der Poel est très attendu dimanche, les deux coureurs nous ont habitués à des grands moments, depuis leurs carrières chez les juniors. On attend cette vraie rencontre entre ces deux champions, Paris-Roubaix n'est pas encore à leurs palmarès. Mais est-ce que leur duel ne peut pas aussi permettre à d'autres coureurs et équipes de se mettre en avant?"