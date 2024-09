6e et dernière étape: les classements

Les classements à l'issue de la 6e et dernière étape du Tour de Grande-Bretagne (2;Pro), disputée dimanche sur 158,4 kilomètres entre Lowestoft et Felixstowe:

Classement 6e et dernière étape

1. Matevz Govekar (Slo/Bahrain Victorious) les 158,4 km en 3h22:18 (moyenne: 46.98 km/h);

2. Rasmus Sojberg Pedersen (Dan) m.t.;

3. Ben Swift (G-B);

4. Ethan Vernon (G-B); 5. Erlend Blikra (Nor); 6. Rory Townsend (G-B); 7. Noah Hobbs (G-B); 8. Robert Donaldson (G-B); 9. Jonas Abrahamsen (Nor); 10. Sean Flynn (G-B); 11. Martin Svrcek (Svq); 12. Ronan Augé (Fra); 13. Nicolo Buratti (Ita); 14. Norman Vahtra (Est); 15. Jonathan Malte Rottmann (All); 16. Emils Liepins (Let); 17. Ben Askey (G-B); 18. Sakarias Koller Loland (Nor); 19. Tom Donnenwirth (Fra); 20. Jake Stewart (G-B); ... 39. Gil Gelders; 49. Remco Evenepoel 0:23; 53. Vlad Van Mechelen.

Classement général final:

1. Stephen Williams (G-B/Israel - Premier Tech) 21h25:14;

2. Oscar Onley (G-B) 0:16;

3. Tom Donnenwirth (Fra) 0:36;

4. Mark Donovan (G-B) 0:40; 5. Joseph Blackmore (G-B) 0:41; 6. Jelte Krijnsen (P-B) 1:39; 7. Edoardo Zambanini (Ita) 1:40; 8. Mathias Bregnhoj (Dan) 1:58; 9. Noa Isidore (Fra); 10. Sean Flynn (G-B) 2:03; 11. Robert Donaldson (G-B) 2:05; 12. Jonas Abrahamsen (Nor) 2:07; 13. Jake Stewart (G-B) 2:08; 14. Julian Alaphilippe (Fra); 15. Ben Swift (G-B) 2:10; 16. Antoine L'Hote (Fra) 2:11; 17. Wout Poels (P-B) 2:22; 18. Nils Aebersold (Sui) 2:45; 19. Paul Wright (N-Z) 2:55; ... 20. Gil Gelders 2:57; 28. Remco Evenepoel 6:27; 52. Vlad Van Mechelen 22:05.