Abandons de Kobe Goossens et Harold Martin Lopez

Laurens De Plus (INEOS-Grenadiers) ne sera pas le seul coureur à ne pas prendre le départ de la 10e étape du Tour d'Espagne mardi à Ponteareas.

"Tellement triste d'abandonner ainsi mon principal objectif de la saison. Mais parfois la vie est pourrie et c'est ce qu'elle est. Il est temps de faire un reset et de se concentrer sur les dernières courses de la saison", a réagi Goossens sur son compte personnel.

Goossens a été victime d'une chute dans la 6e étape et a souffert depuis. "Kobe Goossens a continué à se battre malgré une chute dans l'étape 6. Malheureusement, il a été malade et ne peut pas continuer à courir la Vuelta", a annoncé son équipe sur X.

Avec ces trois abandons, le peloton de la 79e édition de la Vuelta ne comprend plus que 160 coureurs.

Kobe Goossens (Intermarché-Wanty) et l'Équatorien Harold Martin Lopez (Astana) ont aussi renoncé.

Il occupait la 58e place du général à 55:38 de Ben 'Oconnor.

Lopez, comme De Plus, a été testé positif au Covid-19 après s'être senti mal. Il pointait au 60e rang du classement à 56:20 du maillot rouge.

"Malheureusement, Harold Martin Lopez ne pourra pas continuer la course. Lors de la journée de repos d'aujourd'hui, Harold Martin a signalé au médecin de l'équipe qu'il ne se sentait pas bien. Des examens plus approfondis et des tests ont confirmé une infection au Covid", avait communiqué lundi soir la formation Astana.