Aiko Gommers veut prendre de l'expérience en BMX à Paris en vue de Los Angeles 2028

Jeudi, les séries (quarts de finale) se disputeront pour la jeune Limbourgeoise de 20 ans.

Aiko Gommers doit sa sélection à la grave blessure d'Elke Vanhoof, en France et opérée des cervicales laissant sa place à la réserviste. "Il y a trois semaines, je n'étais pas prête, mais avec tous les entraînements que j'ai faits. Maintenant ça va. Cela fait deux jours que l'on est ici aussi. Et les entraînements se sont bien passés, mieux que prévu, cela me donne confiance", a confié la jeune coureuse mardi à Meudon où elle loge notamment avec les cyclistes. Aiko Gommers se sent bien à deux jours de son entrée en lice. "Je suis relax, ça va, mais je pense que ça va monter ces deux prochains jours. Je n'ai pas d'objectifs précis. On verra ce qui se passe. L'important est vraiment de prendre de l'expérience dans la perspective des Jeux de Los Angeles où l'objectif sera une médaille."