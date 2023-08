Alec Segaert a pu partir pour Glasgow

Segaert est un sérieux candidat à la médaille dans le camp belge pour les épreuves espoirs des Mondiaux de cyclisme, la semaine prochaine, tant sur le contre-la-montre (mercredi) que sur la course en ligne (samedi). L'an passé, il avait remporté l'argent sur le contre-la-montre chez les espoirs. Un an plus tôt, il s'était paré de bronze sur le chrono chez les juniors.

Segaert, 20 ans, dispute sa première saison professionnelle au sein de l'équipe Lotto Dstny. Il a fait forte impression aux championnats de Belgique, terminant deuxième du contre-la-montre et de la course en ligne.