Alec Segaert sacré pour la 4e fois d'affilée: "C'est spécial de gagner en Belgique"

Segaert a été sacré chez les juniors en 2021 puis chez les espoirs en 2022, 2023 et, donc, 2024. "Tous les titres sont spéciaux", a-t-il confié. "Le premier était une surprise. Le deuxième était aussi une surprise, car en tant qu'espoir première année, c'était un peu inattendu. L'an passé, c'était émouvant après le décès de Tijl De Decker. Et celui-ci est très spécial, car conquis sur le sol belge."

Segaert et le staff belge avaient prévu "un plan au cas où les choses se passaient mal, mais les résultats ont été plus positifs que prévu."

Avec les forfaits, qui étaient attendus, de Remco Evenepoel et Wout van Aert puis celui, annoncé en début de semaine, d'Yves Lampaert, Segaert aurait pu prétendre à disputer le contre-la-montre des élites. "En vue des Mondiaux, où je serai avec les espoirs, il m'a semblé plus logique de disputer l'Euro espoirs. Je suppose que je continuerai à progresser les prochaines années et que l'opportunité se représentera", a précisé le désormais triple champion d'Europe de la catégorie. "Cette course est la confirmation que la condition est bonne avant d'entamer les Mondiaux."