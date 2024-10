Alexander Kristoff remporte la 5e étape au sprint, Brandon McNulty reste leader

Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) s'est adjugé la cinquième et avant-dernière étape de la Cro Race, le Tour de Croatie (2.1), samedi après-midi. Le Norvégien a été le plus fort au bout d'un sprint massif après un parcours vallonné qui reliait Ozalj à Karlovac sur 100,5 kilomètres. L'Israélien Oded Kogut (Israel-Premier Tech) et l'Italien Giovanni Lonardi (Polti Kometa) ont respectivement pris les deuxième et troisième places.