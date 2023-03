Après les Stade Bianche, Demi Vollering s'adjuge A Travers la Flandres

La Néerlandaise Demi Vollering (SD Worx) a remporté mercredi A Travers la Flandre dames (1.Pro) qui a été disputée mercredi à Waregem sur la distance de 114,9 kilomètres. Vollering s'est isolée en tête dans la finale d'une course très mouvementée, marquant une fois de plus la suprématie de son équipe SD Worx en ce début de saison.

Après plusieurs mouvements et tentatives d'échappées, on retrouvait à l'avant, à 50 kilomètres de l'arrivée, un trio en tête de course composé de la Danoise Cecilie Ludwig (FDJ-Suez), l'Italienne Francesca Barale (DSM) et la Française Victoire Berteau (Cofidis). Le trio était rejoint à 43 kilomètres du but par la Néerlandaise Marianne Vos et la récente lauréate suisse de Gand-Wevelgem, Marlen Reusser.

Vos et Reusser étaient en tête de course à 20 kilomètres du but, prises en chasse par un peloton d'une trentaine d'unités. Le duo a été repris à 17 kilomètres de l'arrivée.