Après son sacre mondial, Pogacar entre dans le club des détenteurs de la "Triple Couronne"

Après son sacre dans la course en ligne des championnats du monde sur route à Zürich, Tadej Pogacar est entré dans un cercle très fermé. Le Slovène a remporté cette année le Tour d'Italie et le Tour de France et vient d'ajouter à son escarcelle le maillot arc-en-ciel, titre manquant pour s'offrir la prestigieuse "Triple Couronne" en cyclisme.

À 26 ans, Pogacar est le premier coureur en 37 ans à réaliser cet exploit. L'Irlandais Stephen Roche avait décroché la "Triple Couronne" en 1987, et Eddy Merckx l'avait fait treize ans plus tôt (1974). Cette saison, Pogacar a remporté son premier Giro et inscrit son nom pour la troisième fois au palmarès du Tour, après ses victoires en 2020 et 2021.

Avec ce titre mondial, Pogacar a parachevé une saison 2024 déjà exceptionnelle. Il avait commencé son année avec une victoire en solitaire au bout d'une échappée de 80 kilomètres aux Strade Bianche, avant de prendre la troisième place à Milan-Sanremo. Ensuite, il a remporté quatre étapes et le classement général du Tour de Catalogne, ainsi qu'une deuxième victoire à Liège-Bastogne-Liège. En plus des victoires finales sur le Giro et sur le Tour, il a également décroché six victoires d'étapes dans chacun des deux grands tours.