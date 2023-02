Arnaud De Lie: "Je ne peux pas être déçu d'une 2e place dans une course du WorldTour"

"J' i livré une très bonne course et je suis très content de ma deuxième place", a indiqué Arnaud De Lie. "J'ai certes connu cette petite chute dans la finale, c'était dans un virage, la course était très nerveuse. Mais ce fut très léger et j'ai pu repartir très vite. Je suis resté calme. J'étais revenu dans les dix premiers au Molenberg, moment crucial, avec mes coéquipiers Frédéric Frison et Brent Van Moer. J'étais très fort dans le Mur de Grammont et j'ai pu prendre la roue du duo Wellens-Mohoric, derrière van Baarle, qui était le plus fort à l'avant. J'avoue m'être surpris dans le Mur. Il y a trois ans, je regardais ce passage à la télévision et, cette fois, j'y étais un des principaux acteurs. J'étais dans un très bon jour et je ne peux pas être déçu d'une deuxième place sur le podium d'une course du WorldTour. Je n'ai que vingt ans. Je veux aussi, surtout, remercier mon équipe qui a livré un très gros travail pendant toute la journée", conclut le Taureau de Lescheret", qui sera dimanche au départ de Kuurne-Bruxelles-Kuurne.