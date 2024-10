Astana Qazaqstan recrute le Français Clément Champoussin

Champoussin, un coureur de 26 ans plutôt à l'aise dans les ascensions, quitte l'équipe Arkéa-B&B Hotels qu'il avait rejoint en 2023. Auparavant, le Niçois avait découvert en 2019 le monde professionnel chez AG2R La Mondiale, aujourd'hui connue sous le nom de Decathlon AG2R La Mondiale.

Le Français a remporté trois victoires dans sa carrière, la plus prestigieuse étant la première, glanée lors de la 20e étape du Tour d'Espagne 2021. Il a ensuite remporté une étape du Tour de Norvège en 2023, et le Tour de Toscane en septembre dernier. Une semaine plus tard, il s'est classé 3e du Grand Prix de Wallonie.