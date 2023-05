Aurélien Paret-Peintre s'impose devant Andreas Leknessund, qui prend le maillot rose

Le peloton a néanmoins maintenu un rythme correct, laissant une marge atteignant six minutes après le Valico di Monte Carruozzo (19,9 km à 3,8%). À l'approche du Colle Molella (9,9 km à 6,0%), la victoire d'étape et le maillot rose semblaient promis aux hommes de tête, et Leknessund et Paret-Peintre ont pris la fuite en fin d'ascension.

Les favoris ne se sont pas découverts, tandis que le duo a collaboré fructueusement, le Français remportant la troisième victoire de sa carrière tandis que le Norvégien s'est emparé du maillot rose. Le Letton Toms Skujins a terminé troisième de l'étape, et le groupe des favoris a coupé la ligne près de deux minutes après le vainqueur.

Mercredi, la cinquième étape emmènera les coureurs d'Atripalda à Salerne sur 171 kilomètres. Les deux premiers tiers de la course, accidentés, pourraient donner une nouvelle opportunité à l'échappée, même si les équipes de sprinteurs chercheront à mettre leurs leaders sur orbite à Salerne.