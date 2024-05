Axel Laurance gagne le général, la dernière étape pour Alexander Kristoff

Le Français Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 13e édition du Tour de Norvège, course cycliste de catégorie 2.Pro, dimanche, à l'issue de la 4e et dernière étape. Le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X) s'est adjugé cette ultime étape disputée sur 123,8 km à Stavanger.

Sept coureurs ont composé l'échappée du jour, partie après une trentaine de kilomètres: les Allemands Kim Heiduk (INEOS Grenadiers) et Hannes Wilksch (Tudor), l'Erythréen Natnael Tesfatsion (Lidl-Trek), l'Espagnol Marcel Camprubi (Tudor), le Néerlandais Jelle Johannink (TDT-Unibet), le tchèque Jakub Otruba (ATT Investments) et le Canadien Laurent Gervais (Project Echelon). Leur aventure a pris fin à 30 km de l'arrivée. Le Norvégien Per Strand Hagenes (Visma-Lease a Bike) a alors tenté sa chance à 21 bornes de la ligne, mais sa tentative a avorté.

A 7 km de la ligne, un trio s'est dégagé sur la dernière bosse de la journée, avec le maillot jaune Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), son dauphin au général, le Néerlandais Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike), et le Tchèque Mathias Vacek (Lidl-Trek), quatrième. Un peloton réduit est revenu sur eux peu avant la flamme rouge.