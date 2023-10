Ben Hermans sur le podium de la 2e étape remportée par son coéquipier Sebastian Berwick

Ben Hermans a terminé sur le podium de la 2e étape du Tour de Hainan (2.Pro), courue vendredi en Chine entre Qionghai et Baoting sur 215,5 kilomètres. C'est le coéquipier d'Hermans chez Israel-Premier Tech, l'Australien Sebastian Berwick, qui a remporté l'étape devant l'Espagnol de Medellin-EPM Oscar Sevilla. Berwick s'empare par la même occasion de la tête du classement général.

L'Australien a une petite seconde d'avance sur son dauphin de l'étape, Oscar Sevilla. Ben Hermans est 3e du classement, à 6 secondes de son coéquipier.

Après une 1re étape parfaitement plate, la deuxième journée de course se terminait par une ascension vers Baoting. Celle-ci a souri à Berwick et à l'équipe Israel-Premier Tech dans laquelle figure également le Britannique Christopher Froome. Au bout de la montée de 2,7 kilomètres à 4,9% Berwick a remporté un sprint à huit, devant le vétéran de 47 ans Oscar Sevilla, et Ben Hermans.