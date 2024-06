Casper Van Uden remporte la 2e étape, Rune Herregodts conserve son maillot de leader

Le Néerlandais Casper Van Uden (dsm-firmenich PostNL) a remporté la deuxième étape du ZLM Tour (2.1) qui se tenait jeudi sur 193,8 km entre Middelburg et Wissenkerke aux Pays-Bas. Van Uden a anticipé le sprint pour s'imposer avec quelques longueurs d'avance sur le Russe Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty), qui complètent le podium du jour.

Van Uden remporte la troisième victoire de sa carrière et les a toutes signées cette année. Sa première victoire remonte à l'étape d'ouverture de l'AlUla Tour en Arabie saoudite et sa deuxième a été remporté il y a onze jours, le 26 mai dernier au Tour de Cologne.

Vendredi, la troisième étape se tiendra entre Schijndel et Buchten sur 179,4 km avec un parcours une nouvelle fois plat. La 35e édition du ZLM Tour s'étend jusqu'à dimanche avec cinq étapes au total et un final prévu à Oosterhout. Le Néerlandais Olav Kooij est double tenant du titre de l'épreuve, remportée à trois reprises par Philippe Gilbert (2009, 2011 et 2014).