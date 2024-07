Certains coureurs se trompent de route... à cause d'une moto: retour sur la chute surprenante qui a lancé le Tour de Wallonie

Alors que s'est-il passé ? Selon notre consultant, Kevin Van Melsen, c'est une moto utilisée pour la couverture vidéo de la course qui a provoqué cet incident surprenant. "J'ai l'impression qu'ils ont voulu suivre la moto caméra qui est partie à gauche, alors qu'elle devait aller à droite", nous a-t-il confié dans l'émission Dans le Peloton. "C'est ça qui a mis les coureurs en difficulté. On arrive à pleine vitesse. C'est cela qui a vraiment provoqué la chute", a-t-il détaillé.

Selon lui, cela ne devrait pas arriver. "Pourtant, normalement, c'est plus ou moins clair dans les briefings. On a les oreillettes en plus pour donner les dernières informations... La caméra a induit les coureurs en erreur", a regretté Van Melsen. Espérons que cela ne se reproduise pas lors de la deuxième étape, qui sera à suivre dès 15h30, sur RTL Club et RTL Play.