Les choses vont se compliquer: voici tout ce qu'il faut savoir sur la deuxième étape du Tour de Wallonie

> Suivez le Tour de Wallonie sur RTL Play

Le Tour de Wallonie continue son petit bout de chemin. La deuxième étape fera 188,2 km et reliera Saint-Ghislain à Ouffet. Alors que les sprinters étaient à la fête hier, on peut aujourd'hui s'attendre à une étape plus favorable aux punchers, qui vont se régaler, notamment dans les trois côtes répertoriées sur l'ensemble du parcours (côte de Froidvau, 13 km à 6,8% de moyenne, côté de Géromont (1,6km à 8,1% de moyenne) et enfin, la côte du président, longue de 4,3 km à 4,7% de moyenne.

À lire aussi Tour de Wallonie: Jordi Meeus remporte une première étape au final chaotique

Vous l'aurez compris, cette étape pourrait être importante parce qu'elle se compose des premières vraies grosses difficultés dans ce Tour de Wallonie. Le grand favori sera sans doute Benoit Cosnefroy, qui devra se méfier, cependant, de Tobias Bayer, Andres Kron ou encore Florien Sénéchal et Lilial Calmejane. Une étape qui sera à suivre dès 15h30, sur RTL Club et RTL Play.