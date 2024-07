Tour de Wallonie: Jordi Meeus remporte une première étape au final chaotique

Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) a remporté la 1re étape du Tour de Wallonie (2.Pro), disputée sur 179,2 kilomètres de Tournai à Fleurus. Le coureur de 26 ans a dominé la concurrence sur le sprint, et a devancé l'Estonien Madis Mikhels (Intermarché-Wanty) et le Français Paul Penhoët (Groupama-FDJ) sur la ligne.

Meeus s'empare par la même occasion du maillot orange de leader du classement général. Il compte 4 secondes d'avance sur Mihkels, et 6 sur Penhoët.

Une erreur de parcours à 1,5 kilomètre de l'arrivée a perturbé le final de la course, mettant notamment l'Italien Alberto Dainese (Tudor) et Jasper De Buyst (Lotto Dstny) hors concours après une chute.