Chloé Dygert sacrée sur le contre-la-montre malgré un virus: "hier, j'étais encore malade"

Chloé Dygert a été sacrée championne du monde de contre-la-montre élite de cyclisme sur route jeudi à Glasgow. Après de longues années difficiles en raison de blessures, l'Américaine de 26 ans est revenue à son meilleur niveau et a devancé de 6 secondes l'Australienne Grace Brown. Cette semaine, sa participation était pourtant compromise à cause d'une infection. "Hier, j'étais encore malade et je n'aurais pas pu prendre le départ", a-t-elle expliqué après la course.

Jeudi dernier, Dygert, la compagne d'Axel Merckx, est également devenue championne du monde de poursuite individuelle pour la quatrième fois. "Je pense que quelqu'un a dû me contaminer sur la piste", a expliqué la nouvelle championne du monde de contre-la-montre. "J'en suis à mon cinquième jour de maladie. J'ai beaucoup prié pour récupérer le jour de la course. Finalement, après 30 minutes de rouleaux, j'ai décidé de prendre le départ. Dans tous les cas, j'étais prête à accepter tous les résultats. C'est formidable que les choses se soient passées ainsi, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et mon équipe."

Avec un temps de 46 minutes et 59.8 secondes sur 36,2 km, elle a remporté son deuxième titre mondial en contre-la-montre, après celui du Yorkshire en 2019. Un an plus tard, Dygert a chuté lourdement sur le contre-la-montre d'Imola, entraînant de nombreux problèmes avec sa jambe gauche.