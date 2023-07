Contraint à l'abandon, Steff Cras accuse un spectateur de l'avoir fait chuter

Victime d'une chute dans le final de la 8e étape du Tour de France, Steff Cras a été contraint à l'abandon, samedi. Après la course, le coureur de TotalEnergies, 13e et premier Belge au général samedi au départ de l'étape, accuse un spectateur de l'avoir fait tomber.

"Lorsqu'un spectateur monte de plus d'un mètre sur la route et ne bouge pas à l'arrivée du peloton, il vaut mieux rester chez toi", a écrit Cras sur les réseaux sociaux. "Tu n'as aucun respect pour les coureurs. J'espère que tu te sens vraiment coupable! Je dois quitter le Tour de France à cause de toi."

Steff Cras, 27 ans, disputait son deuxième Tour de France. En 2020, il avait abandonné lors de la 9e étape. Cette année, il pointait à la 13e place, à 6:10 du maillot jaune Jonas Vingegaard. Cras s'était notamment classé 10e de la deuxième étape à Saint-Sébastien.