Coup double pour Jakobsen: "Une étape chaotique"

La chute, survenue à 4 km de la ligne, a écarté le leader du général Jasper Philipsen et Caleb Ewan, deux des favoris du jour. "Je ne sais pas comment vont ces gars, mais j'espère qu'ils s'en sont bien sortis. Nous n'avons pas trop souffert avec l'équipe. Nous étions avec cinq hommes à l'avant. Cela s'est produit loin derrière nous. J'ai été à nouveau parfaitement emmené. En tant que sprinteur, tu sais que le cyclisme est un sport collectif. Mes équipiers étaient à nouveau très forts. De cette manière, ils m'ont facilité la tâche. Le positionnement reste très important sur le Wandelaar", a ajouté Jakobsen.

Jakobsen a dû se défendre des assauts de son compatriote Mathieu van der Poel, qui se trouve dans le même temps que lui au général. "Je savais que j'étais en sécurité. Casper Pedersen et Michael Morkov ont pris la tête et tu sais que tout va bien se passer. J'ai attaqué rapidement pour ne pas laisser quelqu'un me dépasser. Ce n'était pas un problème. C'est beau de prendre le maillot de leader, mais demain il y a un contre-la-montre individuel et samedi, il y a une étape difficile avec des ascensions. Je peux donc m'entraîner deux jours et peut-être encore tenter ma chance dans un sprint massif dimanche. Nous sommes ici avec une équipe forte qui prépare le Tour de France. Et nous sommes sur la bonne voie."