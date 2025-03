Coup dur dans le peloton: Deceuninck va bientôt arrêter de sponsoriser Alpecin et Fenix

Deceuninck a annoncé l'arrêt à la fin de l'année 2025 de son statut de co-sponsor principal des formations cyclistes Alpecin-Deceuninck et Fenix-Deceuninck, a annoncé l'entreprise belge de châssis, portes et fenêtres dans un communiqué vendredi matin.

Deceuninck reste cependant actif comme partenaire avec une visibilité sur les maillots, ajoute cependant le communiqué. Deceuninck est associé aux équipes messieurs (Alpecin-Deceuninck, avec le Néerlandais Mathieu van der Poel et Jasper Philipsen notamment) et dames (Fenix-Deceuninck), de façon "fructueuse depuis 2021".

Cette collaboration "a atteint les résultats escomptés en termes de notoriété de marque pour l'entreprise", selon Deceuninck qui rappelle les victoires dans six "Monuments", de nombreuses victoires d'étapes dans les grands Tours, des maillots verts au Tour et à la Vuelta, ainsi que des titres mondiaux sur route, en cyclocross, en mountainbike et en gravel pour l'équipe messieurs, deux victoires d'étape et le maillot de meilleur jeune du Tour, ainsi que plusieurs maillots de championne du monde côté féminin.