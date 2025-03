"Il ne veut pas revivre ça": les blessures de van Aert et le grand retour de Pogacar sont au menu de l'émission Dans le Peloton

Partager:

L'émission Dans le Peloton se réunissait encore une fois cette semaine pour faire le point sur toute l'actualité du cyclisme. Et il y avait des choses à dire !

Mathieu Istace, Frédéric Amorison, Philippe Gilbert et Stéhpane Thirion étaient encore réunis, ce mardi, pour faire le point sur toute l'actualité du cyclisme. Après un Nieuwsblad animé, nos consultants avaient pas mal de choses à dire. Uno-X, la superbe surprise On commence forcément l'émission avec un retour sur le Nieuwsblad de ce samedi. L'équipe Uno-X avait surpris son monde en s'imposant avec Søren Wærenskjold, qui avait surpris les grands favoris du jour. Nos consultants ont bien apprécié ce qu'ils ont vu et Thorh Hushovd était notre invité sur le plateau et Thor Hushovd, le manager, il ne faut pas sous-estimer ce coureur.

"L'année dernière, il était malade pendant le Tour des Flandres. Il a fini 9e au Paris-Roubaix. Ça veut dire que pour moi, il peut sûrement gagner le Paris-Roubaix un jour, une année", se réjouit l'ancien coéquipier de Philippe Gilbert. À lire aussi "Il a fait 10 km": Philippe Gilbert nous raconte comment son fils de 14 ans a convaincu Tadej Pogacar... de s'entraîner avec lui L'équipe norvégienne aligne pas moins de 27 coureurs, tous scandinaves, avec 20 Norvégiens et 7 Danois. Et si l'équipe bouclait le coup de l'année en s'offrant... Jonas Vingegaard ? "Des fois, on peut réfléchir et acheter Vingegaard", reconnaît Hushovd. "Je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, mais moi, je préfère trouver des jeunes, travailler avec les jeunes, et grandir avec l'équipe et gagner les belles courses. Ça, c'est mon rêve", a-t-il cependant précisé. "Le corps a une mémoire" Nos experts ont aussi abordé le cas de Wout van Aert. Le coureur belge n'a pas brillé au Nieuwsblad et pour eux, les stigmates de sa récente grave blessure au genou sont encore là. Il n'arrive pas à se surpasser et Philippe Gilbert ne cache pas qu'il compatit à ce sujet.