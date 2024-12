Coupe du monde de cyclocross: Mathieu van der Poel triomphe en solitaire pour sa grande première de la saison à Zonhoven

Van der Poel a totalement dominé la concurrence en s'envolant seul dès le premier tour et en finissant avec 1:30 d'avance sur Thibau Nys et 1:33 sur Joran Wyseure. Toon Aerts (+1:41) et le Néerlandais Laars van der Haar (+1:52) complètent le top 5 de la course du jour.

Suivent, dans l'ordre, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte, Eli Iserbyt, Jens Adams et Michael Vanthourenhout dans le top 10. Au classement de la Coupe du monde, Vanthourenhout conserve sa place de leader avec 140 points, soit 22 de plus que Toon Aerts (118). Eli Iserbyt reste 3e (102) mais voit Sweeck revenir à quatre longueurs (98). Van der Poel prend directement la 15e place du général avec 40 points.