Cyclisme: en attendant la rentrée des cadors, le peloton s'est élancé en Australie

La saison cycliste a repris mardi en Australie, au Tour Down Under avec Julian Alaphilippe en vedette. Les grands fauves du peloton continuent eux à se préparer dans l'optique des JO-2024 et d'un Tour de France qui fait saliver d'avance.

Première épreuve World Tour (1re division) du calendrier, le Tour Down Under permet de commencer l'année sous le soleil, loin des frimas de l'Europe. Si la première étape a été remportée au sprint par le coureur local, Sam Welsford, plusieurs figures du peloton ont fait le long déplacement jusqu'à Adélaïde, où on attend jusqu'à 35 degrés ce week-end.