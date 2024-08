Cyclisme: Vingegaard fait sa rentrée post-Tour à la Clasica San Sebastian

"Après une courte période de repos et un bon bloc d'entraînement, (Jonas Vingegaard) est prêt pour la Clasica San Sebastian et le Tour de Pologne", a indiqué la formation néerlandaise sur son site internet.

"Je suis d'attaque pour ces deux courses", a commenté le double vainqueur du Tour de France (2022, 2023).

Autour de San Sebastian, pour l'un des rendez-vous de l'été hors grands Tours, le Danois retrouvera les routes basques pour la première fois depuis sa grave chute au Tour du Pays basque, le 4 avril.

Après une convalescence éclair, Vingegaard n'est pas parvenu à remporter une troisième fois d'affilée la Grande boucle en juillet, mais il a été le seul, avec le Belge Remco Evenepoel, à ne pas finir broyé par le Tadej Pogacar, lauréat de son troisième Tour de France.

Le Slovène, dont le prochain grand objectif est le championnat du monde à Zurich fin septembre, ne sera pas présent samedi, tout comme Evenepoel, qui sort d'un doublé historique aux Jeux olympiques de Paris (or en contre-la-montre et en course en ligne).