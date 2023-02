Cyclo-cross: Van der Poel/Van Aert, final en apothéose aux Mondiaux

Les championnats du monde de cyclo-cross qui débutent vendredi avec le relais mixte auront pour apothéose dimanche la confrontation entre les inséparables rivaux Mathieu van der Poel et Wout Van Aert, en terre néerlandaise à Hoogerheide.

Ces deux-là ne se quittent plus depuis plusieurs saisons déjà. Et, au vu de leur état de forme étalé avec classe ces dernières semaines, leur duel dominical s'annonce une nouvelle fois épique, en l'absence du Britannique Tom Pidcock qui ne défendra pas son titre, préférant se concentrer sur sa préparation de la saison sur route.

Cette saison, les deux meilleurs ennemis des labourés se sont rencontrés à dix reprises. Avec un léger avantage au Belge Van Aert, vainqueur à six reprises.

A chaque fois, les courses ont été très accrochées à tel point qu'il est impossible de désigner un favori pour dimanche.

En Zélande néerlandaise, au nord d'Anvers, à la frontière entre les deux pays, le site du circuit technique d'Hoogerheide devrait rassembler quelques dizaines de milliers de fans qui espèrent que d'éventuels problèmes mécaniques (fréquents dans la discipline) ne viendront pas gâcher le feu d'artifice attendu.

A l'exception des Belges Laurens Sweeck (vainqueur de la Coupe du monde), Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout (champion de Belgique et d'Europe), on voit mal qui pourrait venir perturber la lutte entre Van der Poel et Van Aert.

Chez les dames, une quasi certitude: la championne du monde sera néerlandaise.

Même si l'octuple championne du monde et vainqueur sortante Marianne Vos ne sera pas de la partie. La Néerlandaise de 35 ans, qui vient d'annoncer qu'elle roulera encore trois ans au plus haut niveau, est forfait en raison de problèmes physiques.

Le titre ne devrait toutefois pas échapper aux "Oranje", les sept premières places de la Coupe du monde étant occupées par des coureuses du plat pays, ultra-dominatrices.

Fem van Empel (victorieuse de la Coupe du monde), Puck Pieterse (la plus impressionnant ces dernières semaines), Shirin van Anrooij ou Lucinda Brand sont les souvent plus citées pour la conquête du maillot arc-en-ciel.