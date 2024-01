Daniel Felipe Martinez champion de Colombie du contre-la-montre

Daniel Felipe Martinez est devenu champion de Colombie du contre-la-montre, jeudi. Le coureur de l'équipe BORA-hansgrohe a avalé les 41,8 kilomètres du parcours de Paipa à Tunja en 54 minutes et 2 secondes, soit 1:38 de moins que son dauphin Brandon Smith Rivera (INEOS Grenadiers), et 1:56 par rapport à Rodrigo Contreras (Nu Colombia). Nairo Quintana (Movistar) a fini 4e à plus de 2 minutes et demie.