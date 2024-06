Dauphiné: la révélation Derek Gee

A 26 ans, le coureur d'Israel Premier Tech était surtout connu jusque-là pour avoir terminé quatre étapes du Tour d'Italie à la deuxième place l'an dernier. Signe d'une belle activité et d'un tempérament offensif certain, mais aussi d'un manque d'efficacité caractérisé.

"Parfois, j'ai dû me pincer pour y croire, surtout dans les montées lorsqu'il ne restait plus que des costauds et que j'étais là, avec eux", a-t-il commenté, des étoiles plein les yeux.

Il a enchaîné sur des étapes de haute montagne où il a tenu tête aux meilleurs, y compris encore dimanche au plateau des Glières (3e), pour monter sur le podium final, "le plus grand résultat de ma carrière", a—t-il dit.

"Je sors incroyablement heureux de cette semaine qui va me donner une grande confiance pour la suite. Je sais maintenant que je peux rivaliser avec les meilleurs."

"Quand on voyait ce qu'il était capable de faire à l'entraînement, on savait qu'il avait ce potentiel. Le voir concrétiser en course est vraiment sympa à voir", explique le vétéran de 39 ans, lui-même largué sur ce Dauphiné.

Selon Froome, il fallait surtout que le Canadien apprenne à calmer ses ardeurs. "Quand il se retrouve devant avec les meilleurs, il a tendance à s'enflammer et de vouloir faire la course en tête. Il faut qu'il apprenne à s'économiser et à laisser les autres travailler aussi."

Pour cela, il a conseillé à son jeune coéquipier d'observer un leader en particulier: Primoz Roglic. "C'est l'un des gars les plus malins du peloton. Tu ne le vois pas de la course mais quand ça compte vraiment, il est là", souligne Froome.

Gee revendique son côté chien fou du peloton mais évoque d'abord un manque de confiance en lui qui l'a longtemps handicapé.

"Après le Giro l'an dernier, l'équipe me disait que je pouvais jouer le classement général d'une course par étapes mais je n'y croyais pas vraiment", se souvient-il.

Sa performance au Dauphiné a levé les doutes et il sera intéressant de le suivre sur le Tour de France qui commence dans trois semaines (29 juin - 21 juillet).

Mais d'abord, place au repos. "Je finis généralement les courses par étapes complètement mort. Mais j'ai un bon entraîneur. Espérons qu'il trouve les moyens de me remettre rapidement sur pied", a-t-il dit.