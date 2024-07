De retour dans la plaine pour la 5e étape mercredi avec Tadej Pogacar en jaune

Tadej Pogacar a pris le pouvoir mardi et endosse une deuxième fois le maillot jaune (après l'avoir porté lors de la 3e étape lundi). Le Slovène d'UAE Emirates possède déjà un matelas de 45 secondes d'avance sur Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et 50 sur le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Les sprinteurs devraient y avoir une deuxième occasion de s'illustrer après la victoire de l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) à Turin lundi.

"On passe dans la montagne mais au plus plat possible", a expliqué le traceur du Tour, Thierry Gouvenou. "On reste dans le fond des vallées entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas. Normalement c'est sans problème pour les sprinteurs."

Comme à Turin, les organisateurs vont tester l'initiative lancée par l'Union cycliste internationale (UCI) d'étendre la règle des trois derniers kilomètres où les temps au classement général sont gelés en cas de chute, à quatre kilomètres dans ce cas précis.